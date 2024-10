Tai Chi Chuan: un week end di meditazione in movimento a Genova

"Genova Capitale Europea dello Sport" è un’esperienza unica per tutti coloro che sono interessati alla "meditazione in movimento", sia che siano principianti o praticanti esperti. Il Tai Chi Chuan approda al Porto Antico di Genova sabato e domenica prossimi con un seminario dedicato agli aspetti teorici sia quelli pratici, con la presenza di una figura di spicco per gli appassionati, il maestro Zhou Zhong Fu, caposcuola e direttore della Taiji Jing Xiu Tang Union di Shanghai. Il maestro guiderà i partecipanti attraverso i principi fondamentali e le applicazioni pratiche del Tai Chi Chuan stile Wu, la cui diffusione negli ultimi anni in Italia è in continua crescita. Con la pratica, il miglioramento della forma fisica e dello stato mentale si accompagnano al miglioramento della postura, della flessibilità e dell’equilibrio e a un’immersione nella cultura cinese e nelle tradizioni del Tai Chi Chuan.