Regata Storica: Genova prima repubblica marinara

Il maltempo non rovina la festa e l’evento ambientato ieri pomeriggio nelle acque del canale di calma di Pra’. A far festa, a bordo del galeone bianco, sono state subito le ragazze che hanno preceduto all’arrivo gli equipaggi di Pisa, Amalfi e Venezia. Una vittoria mai in discussione. L’equipaggio era composto da Ilaria Bavazzano, Alice Ramella, Hawke Kiri English, Martina Fanfani, Silvia Tripi, Silvia Sciutto, Gemma Ghinelli, Ludovica Maria Costa, Anna Scolaro, Matilde Bozzano, Alice Agrifogli, Valentina Cacciacarne, Raissa Scionico (timoniere). Allenatore Andrea Ramella, direttore sportivo Stefano Crovetto, direttore tecnico Giovanni Calabrese.



Terza vittoria consecutiva, quarta negli ultimi cinque anni per la formazione maschile, letteralmente padrona del campo di regata. Pesanti distacchi per Pisa e Venezia, arrivate rispettivamente seconda e terza. Mai in gara Amalfi. Ecco i componenti del team genovese: Edoardo Marchetti, Martino Cappagli, Enrico Perino, Davide Mumolo, Andrea Licatalosi, Riccardo Altemani, Giacomo Costa, Nicolò Pucci, Lorenzo Gaione, Edoardo Rocchi, Luca Carrozzino, Guglielmo Melegari, Alessandro Calder (timoniere). Allenatore Giulio Basso, direttore sportivo Stefano Crovetto, direttore tecnico Giovanni Calabrese.

Nella pausa tra le due regate, sulla sponda sud del Canale di Calma si è svolta la cerimonia di intitolazione della Passeggiata delle Antiche Repubbliche Marinare: l’omaggio di Genova a una manifestazione nata nel 1955 per celebrare e rievocare la grandezza delle Antiche Repubbliche Marinare, e tornata nel capoluogo ligure nell’anno di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.