Regata Storica, il Sindaco Bucci: "Orgoglioso di voi"

“Orgoglioso di voi! Tre anni di vittorie consecutive per il nostro armo maschile è una cosa sensazionale – dice il sindaco di Genova Marco Bucci – . Genova è sempre più Superba, regina dei Mari. Una Genova meravigliosa in ogni campo, che torna ai suoi splendori. Il Palio delle Repubbliche Marinare conferma quel percorso intrapreso per riportare la nostra città al ruolo che gli compete: ad essere il faro – anzi la Lanterna – del Mediterraneo”.



“Dopo le emozioni dei successi in trasferta a Pisa e Venezia è stato davvero emozionante poter vivere questa 69esima edizione della Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare dalle tribune di casa – afferma l’assessore comunale allo Sport Alessandra Bianchi – Un doppio successo per il galeone bianco di Genova che trionfa sia con l’equipaggio femminile sia con l’equipaggio maschile spinti anche dall’entusiasmo del pubblico che, nonostante la pioggia, non ha fatto mancare il suo apporto. Faccio i miei più calorosi complimenti ai ragazzi e alle ragazze, agli staff e un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione di questo importante appuntamento organizzato nell’anno di Genova è Capitale Europea dello Sport”.

“La vittoria di oggi non è solo una cosa bella, è una cosa bellissima: c’erano i migliori vogatori di tutte le Repubbliche – conclude Marco Dodero, presidente Comitato Organizzativo della Regata ARMI -. È stato uno spettacolo di tecnica, non solo di testa e di motivazione, ma anche di allenamento: c’è tutto in questa vittoria. È un gruppo che abbiamo creato nel tempo, prima li cercavamo, adesso sono loro a venire da noi: abbiamo venti vogatori e c’è chi è rimasto a terra, come Edoardo Marchetti che ha vinto su due galeoni ed è campione mondiale di coastal rowing, e con umiltà oggi è stato qui. Abbiamo degli allenatori fantastici, Basso e Calabrese e spero che questo gruppo resti, si rafforzi e che ci siano sempre più persone che possano collaborare. Sono contento e felice per i sacrifici che questi ragazzi fanno, studiano e lavorano, si allenano. Sono eccezionali. Sono felicissimo perché ho combattuto quattro anni per far sì che si svolgesse la gara femminile e oggi per la prima volta l’abbiamo avuta e abbiamo trionfato anche lì. La gioia che hanno dato in questo stadio del remo è tanta”.