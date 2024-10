Trofeo Gian Luigi Corti: a Genova un grande atto d’amore per il volley

Il Trofeo Gian Luigi Corti illumina la pallavolo S3 in Liguria. Grande successo al Palacus di Genova per il tradizionale appuntamento promosso dal Comitato Territoriale Liguria Centro della Federazione Italiana Pallavolo con la collaborazione di Stelle nello Sport. Si sono date appuntamento 42 squadre per giocare 137 partite caratterizzate dall’entusiasmo di 300 pallavolisti under 12. Ogni squadra ha potuto disputare almeno 6 gare e la finalissima tra Colombo Volley e Cogovalle è stata immersa in una atmosfera magica. I protagonisti delle due squadre sono arrivati fino al 20-20, applauditi da tutte le altre squadre che hanno fatto da cornice alla finalissima . Un muro finale decide il 4° Trofeo Corti in favore della Colombo, premiata dall’assessore regionale allo sport Simona Ferro e da Stella Frascà, membro di giunta del Coni Liguria. Terzo posto per la Normac Vgp rossa che supera il San Marziano Verde.

Gara di colori, slogan ed emozioni

Una gara di colori, slogan, emozioni. A vincere la sfida del miglior striscione sono state le ragazze della Pro Recco con un cartellone ricco di valori legati alla pallavolo. Medaglia e gadget per tutti i partecipanti grazie al sostegno di Iren Luce Gas e Servizi e Bper. Ospiti d’onore della giornata due nomi storici del volley genovese, Barbara Sciutto e Roberto Scanarotti, per ricordare lo storico giornalista e dirigente sportivo, Vicepresidente nazionale della Federvolley (1980-1988) e capodelegazione della Nazionale maschile vincitrice della prima storica medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984. Servizi e Bper. Da sottolineare la finalità benefica con il sostegno alla Fondazione Gigi Ghirotti: tutte le quote di iscrizione delle squadre sono state interamente devolute alla Fondazione presieduta dal Prof. Henriquet che ha appena festeggiato il 40° anno di attività. Il totale raccolto al 4° Trofeo Gian Luigi Corti è di 960 euro.

Le dichiarazioni di Ferro e Bianchi

“E’ bello ricordare così Gian Luigi Corti, un dirigente che tanto ha dato alla pallavolo e allo sport in generale”, ha raccontato l’assessore regionale allo sport Simona Ferro, intervenuta alla premiazione finale. “Bello che a promuoverne il ricordo sia il figlio Michele che ne ha ereditato la passione per lo sport e per i giovani. Mi piace che sia abbinato al progetto Volley S3 della Federazione che pone al centro dell’attenzione il divertimento come generatore di entusiasmo. Questa manifestazione ha solo quattro anni di vita, ma è già un appuntamento tradizionale di inizio stagione della pallavolo giovanile e spero possa diventare un evento nazionale nel 2025 quando Regione Liguria sarà regione europea dello sport. Complimenti a tutte le ragazze e i ragazzi scesi in campo e alle loro famiglie che hanno permesso loro di vivere una giornata di sport e amicizia”. "Siamo orgogliosi di annoverare nel calendario di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport momenti di sport e di amicizia dedicati ai giovanissimi sportivi come il trofeo Gian Luigi Corti – sottolinea Alessandra Bianchi, Assessore allo Sport del Comune di Genova – Il modo migliore per ricordare la figura di Gian Luigi Corti che, oltre ad esser stato un giornalista di calibro nazionale, è stato anche un punto di riferimento per il mondo della Pallavolo e per lo sport genovese in generale. Un ringraziamento a FIPAV Liguria Centro ed a Stelle nello Sport per l’impegno crescente nell’organizzazione di questo evento, giunto alla sua quarta edizione festeggiata con un ulteriore significativo aumento di partecipanti”.

Trofeo Gian Luigi Corti: i premi

Il 4° Trofeo Gian Luigi Corti Pallavolo S3 ha fatto parte del calendario di eventi sostenuti da Iren luce gas e servizi, business unit del Gruppo Iren, nell’ambito del progetto “Energie per lo Sport“. Iren ribadisce il proprio impegno per promuovere iniziative a sostegno delle passioni e dei valori positivi legati dall’attività sportiva. Con Stelle nello Sport è stata siglata una partnership volta a promuovere il benessere delle comunità e uno stile di vita sano e sostenibile. A tutti i partecipanti è stata consegnata la medaglia del Trofeo e una bellissima sacca omaggiata da Bper. Alla Colombo Volley il Trofeo messo in palio dal Coni Liguria e alla Pre Recco Pallavolo la gift card Decathlon del valore di 100 euro per il miglior striscione di questa edizione.