Genova grande anche nel Footgolf, Bitta Team campione d’Italia

"Dopo 10 anni dalla nostra nascita siamo riusciti a conquistare il titolo nazionale più difficile nel mondo del FootGolf e per questo non finirò mai di ringraziare tutti i ragazzi che hanno macinato km in giro per l'Italia per raggiungere un sogno; da domani la nostra testa è già focalizzata su altri obiettivi a partire dalle Team Finals della Lega Nazionale FootGolf, in cui partiamo da Outsider ma ci sentiamo di poter fare un'altra impresa per concludere un'annata da 10 e lode” dichiara Luca Taliercio, presidente Bitta Footgolf Team. Al risultato di squadra si affiancano prestigiosi piazzamenti anche a livello individuale. Giuseppe Perruzza conquista il titolo Over 55 ed il 4º posto assoluto seguito dal compagno di team Iacopo Chiavacci. Salgono sul podio, rispettivamente con il secondo posto Over 45 e il terzo posto over 50, Ennio Sinai e Luca Taliercio.