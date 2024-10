“Tutte le sfumature dell’Azzurro” in mostra al Museo dell’Accademia Ligustica

Sabato e domenica Genova ospita la mostra fotografica itinerante “Tutte le sfumature dell’Azzurro” promossa e realizzata dall’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’ltalia (A.N.A.O.A.I.) in collaborazione con l’ANAOAI Nazionale, la Sezione di Genova e la professoressa Maria Clelia Galassi, Full Professor of Museum Studies and Art Criticism Università degli Studi di Genova -DIRAAS. ?