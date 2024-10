Red Bull Cerro Abajo 2024: la soddisfazione di Alessandra Bianchi

“Genova 2024 Capitale Europea dello Sport” e il suo fiore all’occhiello. Il Red Bull Cerro Abajo 2024 è un grande successo a livello di partecipazione di pubblico, di genovesi e turisti, di emozioni e spettacolo . E’ l’assessore allo sport Alessandra Bianchi a esprimere la felicità del Comune di Genova per aver ospitato un evento così popolare. “È stato davvero incredibile vedere i riders sfrecciare tra le nostre creuze, i nostri caruggi e le nostre strade. Uno spettacolo davvero unico in una cornice altrettanto unica come quella che solo Genova può offrire", ha affermato Bianchi.

Red Bull Cerro Abajo, Bianchi: "Genova vitale e appasionata"

"Oggi non solo abbiamo scritto una pagina importante della storia sportiva della nostra città ma abbiamo offerto al mondo l’immagine di una Genova vitale, appassionata e desiderosa di vivere ancora tantissime giornate come quella odierna. Sono stati tantissimi i genovesi e gli appassionati che hanno seguito i rider lungo tutto il percorso, già a partire dalla giornata di sabato, sia poi nelle qualifiche e nella fase finale di oggi, regalando loro un’atmosfera che difficilmente dimenticheranno. Sono sicura che, così come accaduto a Tomas Slavík, anche tutti loro si siano innamorati di Genova”. Per l’occasione Alessandro Piano, ingegnere-artista sponsor della manifestazione ha realizzato un premio speciale per uno degli atleti, un AlterEgo, scultura in resina di 25 centimetri che rende immortali i giochi anni Ottanta. Un pezzo unico che racchiude Lupo di Mare, la mascotte di Genova capitale Europea dello Sport 2024 e il logo di Red Bull.