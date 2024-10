Genova a cavallo con il Festival degli Sport Equestri

GENOVA - Genova è pronta a brillare anche nell’ambito del panorama degli Sport Equestri. Doppio appuntamento sabato e domenica nell’ambito dei programmi della Capitale Europea dello Sport. A Palazzo Tursi, sabato dalle 15, un convegno sul ruolo degli sport equestri nell’inclusione sociale, e al Centro Ippico Genova, domenica dalle 14, un’esibizione sportiva aperta a tutti per divertirsi e conoscere meglio il magico mondo dei cavalli.? Gli sport equestri sono gli unici dove uomini e donne gareggiano insieme in medesime categorie sportive, formando un rapporto unico con il proprio animale: un binomio che richiede una totale sintonia per arrivare alla vittoria.?Sono in arrivo due giornate di eventi dedicati alla perfetta simbiosi tra atleta e cavallo. In particolare domenica tante atlete ed atleti scenderanno in campo per un’esibizione dimostrativa di spettacolari ed emozionanti discipline equestri e, anche in questo caso, l’inclusione sarà tra i protagonisti dell’evento.