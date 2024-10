Palasport di Genova: giornata storica con le stelle della Ginnastica

Il Freddy Grand Prix di Ginnastica approda al Palasport di Genova sabato 23 novembre. E’ inserito nel calendario degli eventi di Genova Capitale Europea dello Sport 2024 , decisamente tra i più spettacolari e qualificati per la partecipazione di numerose stelle azzurre. “Genova Capitale Europea dello Sport è pronta a trasformarsi nella capitale della ginnastica con il debutto, all’ombra della Lanterna, del Freddy Grand Prix – afferma l’Assessore allo Sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi – Una giornata storica che non potrebbe avere palcoscenico migliore che quello offerto dal nuovo Palasport per abbracciare i migliori atleti ed atlete della ginnastica italiana. Grande attesa ovviamente per Alice D’Amato, testimonial di Genova 2024, che ha già potuto sentire il calore della sua città al rientro dall’avventura olimpica ma anche l’occasione per tutti gli appassionati di salutare Vanessa Ferrari che ha da poco annunciato il suo addio alle competizioni – continua l’Assessore Bianchi – Sono sicura che, anche in questa occasione, i genovesi risponderanno con una grande partecipazione di pubblico".

Parole di soddisfazione per un anno indimenticabile da festeggiare nella città Capitale Europea dello Sport sono arrivate da parte del Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia cav. Gherardo Tecchi: “Dopo un anno costellato di grandi successi sportivi, l’appuntamento con il Grand Prix della Ginnastica non potrebbe chiudere meglio questo 2024. A Genova, Capitale Europea dello Sport, nel nuovo Palasport della città, la famiglia della Ginnastica si ritroverà per celebrare le medaglie – storiche – conquistate ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sarà, al tempo stesso, l’occasione di riunire tutto il mondo della ginnastica, che ci ha regalato enormi soddisfazioni anche nelle sezioni non olimpiche. Ringrazio Freddy, partner della Federginnastica e quest’anno Title Sponsor del Grand Prix – sottolinea il Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia cav. Gherardo Tecchi –e il Comune di Genova, che ha concesso il patrocinio e inserito la manifestazione nel calendario degli eventi di Genova Capitale Europeo dello Sport 2024”.

Nel 2024 e nel 2025 il Title Sponsor sarà Freddy, azienda sinonimo di sport e passione per il movimento. Fondata nel 1976 da Carlo Freddi, si è affermata da subito come leader nella realizzazione di calzature professionali per la danza e la ginnastica che si sono evolute, nel corso degli anni, in una collezione di abbigliamento completa. Dal 2002 è accanto della Federazione Ginnastica d’Italia, di cui è Sponsor Ufficiale. Perché hanno scelto di diventare Title Sponsor del Grand Prix lo spiega Carlo Freddi, Fondatore e Presidente di Freddy: “La sponsorship tra Freddy e la FGI rappresenta non solo – anche se fondamentale – una fornitura tecnica istituzionale, di allenamento e agonistica per tutti gli atleti e preparatori tecnici, ma anche una vera e propria stretta partnership che vede entrambi supportarsi per progetti comuni nei quali lo sport ed il benessere sono il comun denominatore. Ecco perché Freddy è orgogliosa di supportare anche il Grand Prix e festeggiare così la chiusura della stagione agonistica con tutte le stelle e gli appassionati della ginnastica”.