Arrampicata nel cuore di Genova con Social Climbing Sciorba

Il programma

Si comincia venerdì 25 ottobre tra le ore 11.00 e le 14.00 con l’avvicinamento all’arrampicata per le scuole del territorio. Sabato 26 ottobre dalle ore 11.00 alle 16.00 le giovani promesse della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI) potranno incontrare Laura Rogora, campionessa della nazionale italiana e partecipante alle recenti Olimpiadi di Parigi 2024.

Social Climbing Sciorba chiuderà in bellezza sabato 9 novembre con l’evento assoluto regionale di Boulder, una gara aperta ad amatori e professionisti che all’interno della sala d’arrampicata indoor della Sciorba si confronteranno su percorsi di varia difficoltà, mettendo alla prova forza, tecnica e resistenza.

“Dopo il grande successo della Coppa Europa di Boulder, l’arrampicata sportiva torna protagonista a Genova con tanti nuovi appuntamenti dedicati a tutti gli appassionati e non solo – dichiara l’assessore comunale allo Sport Alessandra Bianchi – Sarà l’occasione per tantissimi giovani di provare una disciplina unica, entrate in contatto con grandi campioni ed assistere a gare davvero sensazionali. Grazie al presidente dell’Asd Kadoinkatena, Paolo Granone, unitamente a tutto il suo staff per aver organizzato questi appuntamenti che sposano appieno i valori sui quali abbiamo fondato il nostro progetto come Capitale Europea dello Sport”.

“Grazie al sostegno del Comune di Genova, siamo entusiasti di presentare una serie di eventi dedicati all’arrampicata sportiva, che rappresentano un’opportunità unica per la nostra comunità – spiega il presidente di Kadoinkatena Asd Paolo Granone – Tra questi l’assoluto regionale di Boulder che vedrà la partecipazione di atleti di alto livello, una giornata speciale dedicata alle scuole del territorio, e un momento di incontro straordinario con Laura Rogora, campionessa nazionale italiana. Laura avrà l’occasione di conoscere i giovani della FASI e alcuni ragazzi delle comunità per minori stranieri del Centro di Solidarietà di Genova, unendo lo sport all’inclusione sociale. Crediamo che questi eventi possano ispirare i giovani e promuovere i valori dello sport”.