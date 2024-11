Nazionale di basket femminile in allenamento al Palasport, Piciocchi: “Riscontri positivi”

La Nazionale di basket femminile è a Genova per il raduno della in preparazione alla seconda finestra di Qualificazione per il Women’s EuroBasket 2025. La città ospiterà l’attesa sfida contro la Repubblica Ceca giovedì 7 novembre, alle ore 18:15 al nuovo PalaSport di Genova. Sarà l’evento di battesimo per un impianto atteso da anni dalla cittadinanza.

"Con il presidente regionale del Coni Antonio Micillo abbiamo eseguito un sopralluogo per accertare che tutto sia a posto - afferma il vicesindaco Pietro Piciocchi sui social -. Mi ha molto colpito sentire i commenti ammirati e molto entusiasti delle atlete che per la prima volta entravano nella struttura. Questa è la casa dello sport di tutti i genovesi e sono felice perché sono numerosissime le realtà sportive che ci stanno manifestando l'interesse e la soddisfazione per questa meravigliosa opera di Renzo Piano nella nostra città".