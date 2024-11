Presentata Italia-Repubblica Ceca. Giovedì il battesimo del nuovo Palasport di Genova

L’arena sportiva genovese sarà inaugurata alla presenza del ministro per lo Sport Andrea Abodi. Per Alessandra Bianchi, assessore comunale a Sport e Turismo: “Con la sfida Italia-Repubblica Ceca scriviamo una nuova pagina di storia, non solo sportiva, della nostra città. Festeggiamo un doppio importante traguardo: il primo grande appuntamento internazionale che verrà ospitato dal nuovo Palasport ed il ritorno a Genova, a cinquant’anni di distanza dall’ultima volta, della nazionale femminile di pallacanestro. La presenza per questa occasione del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, conferma il grande significato che, questo evento, ha per la nostra città e, sono sicura, che i genovesi risponderanno con una grande partecipazione. Inoltre, questo appuntamento certifica come la nostra città stia ulteriormente consolidando il suo posizionamento come meta ideale per i grandi eventi sportivi internazionali”.

Il presidente della FIP Giovanni Petrucci si è così espresso: “Ogni Federazione si pone un obiettivo e il nostro, in questo momento, è quello di ottenere un grande risultato in occasione del prossimo Europeo Femminile. L’ho già detto alla squadra ieri sera, dobbiamo crederci e non limitarci nelle ambizioni. Anche nel 2006 da presidente CONI chiesi alla Nazionale di calcio di pensare in grande e di puntare a Berlino. Quella volta andò bene, speriamo di fare altrettanto. Quanto al nuovo Palasport credo che l’Amministrazione Comunale di Genova, il CONI Liguria e la Regione abbiano realizzato un miracolo, se penso a quanto sia difficile in Italia costruire un impianto sportivo di alto livello. Arriviamo qui con gioia e determinazione: la partita di giovedì non conta per la Qualificazione ma per il Ranking sì e noi faremo di tutto per onorare al meglio questo impegno, anche per riavvicinare in qualche modo Genova alla pallacanestro”.

Alla conferenza stampa è intervenuta anche Simona Ferro, assessore uscente allo Sport di Regione Liguria. Nel corso della sua storia l’Italbasket femminile ha giocato a Genova in tre occasioni: il 2 agosto 1942 Italia-Ungheria finì 27-18, il 22 luglio 1974 il Canada si impose 63-61 e il giorno dopo le Azzurre batterono la Francia 13-12 anche se in realtà la partita venne interrotta dopo pochi minuti per “divergenze arbitrali”.

I biglietti per assistere a Italia-Cechia sono acquistabili sul circuito VivaTicket a questo link.