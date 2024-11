Il grande Nuoto torna alla Sciorba: Ceccon e Razzetti per il 50° Trofeo Sapio

Su il sipario per il 50° Trofeo Nico Sapio, tradizionale appuntamento natatorio internazionale a cura di Genova Nuoto e My Sport in collaborazione con la FIN e con il patrocinio di Regione Liguria (ente promotore) e Comune di Genova. Il My Sport Village Sciorba, nell’ambito del programma di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”, accoglierà uno degli eventi più attesi nel panorama delle attività della Federazione Italiana Nuoto. Genova Nuoto festeggia le 3580 le presenze/gara: mille gli atleti della categoria Assoluti e Juniores tra venerdì e sabato, 645 gli Esordienti A e Ragazzi. Fari puntati su Thomas Ceccon , capace di vincere un oro, un argento e due bronzi nell’ambito dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e Parigi 2024. Il pubblico della Sciorba farà il tifo per Alberto Razzetti . Il campione di Genova Nuoto My Sport e Fiamme Gialle è reduce dalle tre finali raggiunte a Parigi 2024 nei 200 misti, 400 misti e 200 farfalla. Attenzione anche al medagliato olimpico Leonardo Deplano .

Trofeo Nico Sapio: il programma

Test importante anche per gli azzurri Gianmarco Sansone, Lisa Angiolini e Sara Curtis (primatista mondiale Junior). Al Trofeo Sapio, parteciperà anche una rappresentativa giovanile di 4 azzurrine e 4 azzurrini reduci dalla vittoria in Coppa Comen. Un parterre internazionale arricchito dalla partecipazione di un team francese, tra loro i componenti del bronzo olimpico nella 4×100 mista. Un’opera speciale, uno scatto a cura del maestro e fotografo Massimo Lovati, celebra la cinquantesima edizione del Trofeo Sapio. La fotografia ritrae il campione Alberto Razzetti nella frazione a rana dei 400 misti. Il programma prevede venerdì 8 e sabato 9 novembre batterie (inizio ore 9) e finali (inizio ore 16 e 30 venerdi, inizio ore 16 sabato con diretta RAI) dedicate alle categorie Assoluti e Juniores. Domenica 10, invece, in vasca le categorie giovanili Esordienti A e Ragazzi con inizio alle 9 in mattinata e alle 16 nel pomeriggio.

Tra gli ospiti anche Cesare Gabbia

Il 50° Trofeo Nico Sapio gode quest’anno del sostegno di Iren luce gas e servizi e Stelle nello Sport ed è stato inserito nel calendario “Energie per lo Sport”, promosso per sostenere lo sport tra i giovani e sul territorio. La business unit del Gruppo Iren, ribadisce così il proprio impegno per promuovere iniziative a sostegno delle passioni e dei valori positivi legati dall’attività sportiva con attenzione alla promozione del benessere delle comunità e di uno stile di vita sano e sostenibile. Durante le tre giornate della manifestazione, alla Piscina Sciorba, verranno omaggiati gadget di Iren Luce Gas e servizi e illustrati servizi e novità. Stella tra le stelle sarà ospite d’onore del Genova Nuoto Cesare Gabbia, campione azzurro di canottaggio protagonista di una straordinaria avventura a bordo di Luna Rossa nella recente edizione di American’s Cup. A lui sarà consegnato venerdì pomeriggio uno speciale “Oscar di stelle nello Sport” per la straordinaria impresa.