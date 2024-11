Filippo Magnini incontra gli studenti genovesi. “A nuoto due giri e mezzo del mondo”

Filippo Magnini ha raccontato la sua scalata, compiuta a partire dalla sua Pesaro, verso l'eccellenza. Il più forte stileliberista nelle distanze brevi ha ringraziato famiglia e allenatori per il supporto, oltre a spiegare cosa c'è alla base dei successi di un nuotatore: dall’impegno, alla mentalità, passando per il sacrificio e tantissimo impegno.

Al centro della sua azione nella parte conclusiva della carriera la battaglia condotta per dimostrare la propria innocenza dalle accuse di uso di sostanze dopanti. La più difficile gara della sua vita, vinta al TAS. Una lezione emozionante, ricca di spunto preziosi per gli studenti in sala e collegati in streaming.

"Bisogna scardinare il pensiero che un Campione sia tale perché ha avuto il talento. Il talento può essere un 20% e forse mi mantengo alto – ha dichiarato Re Magno - Ti permette di fare le stesse cose che fanno gli altri con più facilità, non di fare di più. Io a bracciate ho fatto due volte e mezzo il giro del Mondo... Ho vinto perché ho lavorato più degli altri”.



Anche i più grandi vincenti dello sport hanno dovuto assaggiare l’amarezza della sconfitta. "Il più delle volte si perde, tutti i campioni hanno perso tantissimo. Io per arrivare a vincere i Mondiali del 2005 ho dovuto perdere a quelli del 2003... E’ stata una grande delusione che però è servita".