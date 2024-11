Genova capitale del Subbuteo, festa per il team di Reggio Emilia

Grande successo allo Stadium Genova Fiumara per il Campionato Nazionale a squadre di Subbuteo Tradizionale (Serie A, Serie B e Serie C). Nuovo appuntamento inserito nel calendario di “Genova Capitale Europea dello Sport 2024” con il patrocinio del Comune di Genova. Un evento curato dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES) e l’ausilio del Subbuteo Club Labronico.

Undici vittorie e trionfo incontrastato per la F.lli Bari Reggio Emilia. Festeggiano Saverio Bari, Marco Lamberti, Luca Zambello, Alessandro Subazzoli, Alessandro Montanari e lo spagnolo Carlos Flores. Al termine della competizione retrocedono in Serie B, CCT Roma, US Valponte e Aosta Warriors.

In Serie B è il Torino 2009 a conquistare la meritata promozione in Serie A dopo ben 10 affermazioni. Sale di categoria anche il Subbuteo Casale, giunto secondo in classifica, e il Palermo, leader dei playoff. Retrocedono in Serie C, invece, SC Samb, Old Lions Macerata e SPES Livorno. Sono Viterbese, Taranto e Verona a raggiunger la promozione dalla B.



“La nostra città è stata la culla del Subbuteo in Italia e, anche per questa ragione, nel palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport non poteva mancare l’appuntamento con il calcio in miniatura – afferma Alessandra Bianchi, Assessore allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova – Una disciplina capace di unire generazioni differenti e sono molto contenta di sapere che, proprio all’ombra della Lanterna, stiano nascendo e si stiano formando tantissimi nuovi giovani talenti. Faccio tantissimi complimenti alla squadra F.lli Bari Reggio Emilia che si è aggiudicata il titolo tricolore ma il mio grande plauso è per tutte le formazioni, arrivate da ogni parte d’Italia, che hanno dato vita ad una due giorni intensa e appassionante – continua l’Assessore Bianchi – Ci tengo a ringraziare il presidente della FISCT, Pietro Ielapi, e tutto il suo staff per l’organizzazione di questo importante appuntamento. Facendo squadra, proprio come insegna lo sport, continueremo a dialogare per promuovere questa disciplina dal fascino intramontabile e dal legame davvero indissolubile con la nostra città”.