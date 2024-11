Conto alla rovescia per gli Europei di Scherma, workshop all’Acquario di Genova

Mancano poco più di sei mesi agli Europei Assoluti di Scherma ed un nuovo importante appuntamento si è tenuto a Genova. All’Acquario, infatti, la Federazione ha organizzato un workshop con i rappresentanti di molte aziende partner con il coinvolgimento del Comitato Organizzatore. Un momento importante, anche per tracciare la rotta verso la più importante manifestazione schermistica continentale che la Capitale Europea dello Sport, al Jean Nouvel e al PalaSport, ospiterà dal 14 al 19 giugno “Ringrazio Genova, in particolare il Comune e il nostro Comitato degli Europei 2025, per la calorosa accoglienza nell’ospitare questo appuntamento che da anni è diventato un momento molto sentito e apprezzato, sia dal punto di vista relazionare, perché permette a professionisti che quotidianamente collaborano con la scherma italiana di avere un momento di confronto diretto e proficuo, e sia operativamente per gettare le basi di future programmazioni. Mi piace sottolineare come la nostra Federazione possa vantare partner di primissimo piano e che in questi anni abbia notevolmente incrementato il supporto delle sponsorizzazioni grazie a un lavoro di sistema proiettato alla crescita di tutto il movimento”, le parole del Presidente della FIS, Paolo Azzi, affiancato dai Consiglieri federali Alberto Ancarani e Guido Di Guida.