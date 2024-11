“Think Open, Think Green”: sabato e domenica l’hockey sostenibile e inclusivo

“Think Open, Think Green”, a cura dell’ASD HC Rainbow Sampierdarena, si declina attraverso tre momenti: una parte sportiva (torneo promozionale di hockey su prato a carattere regionale), un seminario sulle tematiche legate alla promozione dell’attività sportiva al femminile come azione inclusiva e di contrasto alla violenza di genere e un incontro finalizzato all’educazione e alla sostenibilità ambientale.

Il programma prevede sabato 23 novembre dalle ore 10.00 alle ore 15.00 con Think Hockey, un evento giovanile di hockey su prato per Under 8 e Under 10 che si svilupperà in forma di torneo a squadre. Saranno coinvolti in totale più di un centinaio di persone tra giovani allievi, familiari, accompagnatori e pubblico.

Domenica 24 novembre, dalle ore 10.30 alle ore 12.15, presso la parrocchia di San Giuseppe al Lagaccio sarà la volta di due importanti seminari aperti a tutta la cittadinanza, con la partecipazione e conduzione di professionisti e specialisti operanti nel campo socio-educativo e della tutela ambientale: Think Open: “Donna, sport, inclusione: riflessioni attive di emancipazione”; Think Green: “Impianti e superfici di gioco ecosostenibili”.

L’evento prevede l’allestimento di postazioni per la raccolta differenziata e l’utilizzo di accessori biodegradabili per il consumo di cibi e bevande.

Think Hockey, Think Open, Think Green promuove il fair-play e la correttezza nello sport. L’evento sarà all’insegna della massima inclusione: infatti la partecipazione dei piccoli atleti non pone limiti riguardo all’appartenenza di genere, etnia, cultura e religione. “Think Hockey, Think Open, Think Green racchiude in sé l’essenza dello sport quale veicolo di valori positivi e virtuosi per le nuove generazioni, per l’adozione di uno stile di vita sano oltre a promuovere la cultura della sostenibilità e della tutela dell’ambiente in piena condivisione con i principi alla base del nostro progetto come Capitale Europea dello Sport – afferma l’assessore allo Sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi – Faccio tantissimi complimenti all’ASD HC Rainbow Sampierdarena per aver organizzato questo importante appuntamento al quale sono sicura i genovesi risponderanno con una grande partecipazione”.

“In un anno così significativo per lo sport genovese siamo orgogliosi di organizzare un evento che, a partire dall’hockey su prato, punta a diffondere valori per noi imprescindibili quali l’inclusione dei soggetti fragili, la lotta alla violenza di genere e il rispetto per l’ambiente – commenta la presidente della ASD HC Rainbow Sampierdarena Tiziana Gallo – Valori che portiamo avanti nel ricordo di Gigi Esposito, un grande uomo di sport e un amico senza il quale non saremmo mai stati in grado di costruire questo percorso insieme a tante famiglie dei quartieri di Sampierdarena e del Lagaccio. Invitiamo la cittadinanza a partecipare, sabato e domenica al Campo dell’Amicizia, a Think Hockey, Think Open, Think Green: non vediamo l’ora di farvi scoprire l’hockey su prato e quanto di bello, emozionante e socialmente educativo ruoti attorno al nostro meraviglioso sport”.