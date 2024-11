Genova inclusiva con il 16° Trofeo Zita Peratti

Ritorna, ancor più qualificato nell’anno di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”, l’appuntamento con il Trofeo Zita Peratti, il Trofeo internazionale di ginnastica ritmica e artistica maschile e femminile Special Olympics. Appuntamento a cura di GSD Cornigliano e ASD Tegliese riservato a 180 atleti in arrivo da tutta Italia ma anche da USA, Germania e Svizzera. Le gare inizieranno sabato mattina alle 9 al Paladiamante di Bolzaneto, con due attrezzi di ginnastica artistica e ritmica e a seguire una delegazione di atleti italiani sarà ospite del Grand Prix organizzato dalla Federazione ginnastica d’Italia, nel nuovo Palasport, per esibirsi insieme alle medaglie olimpiche di Parigi. Confermata la cerimonia di apertura nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, con la sfilata e la premiazione dei team, gli interventi delle autorità, esibizioni e balli di gruppo. Atleti ed accompagnatori si sposteranno in piazza De Ferrari per l’arrivo delle bandiere, italiana ed europea e della fiaccola scortata dai motociclisti della Polizia di Stato. Domenica 24 novembre alle 9 sempre al Paladiamante, si terrà la gara sul terzo attrezzo di ginnastica artistica femminile e maschile, di ginnastica ritmica femminile e maschile e ginnastica unificata, seguita dalle premiazioni e dall’assegnazione del XVI Trofeo Zita Peratti Special Olympics. Nel pomeriggio, per atleti, tecnici ed accompagnatori ci sarà la visita al 6° Reparto mobile della Polizia di Stato di Bolzaneto.