Lo Sport per la Disabilità: il percorso BIC Genova per la Capitale Europea dello Sport

“ Genova 2024 Capitale Europea dello Sport ” nel segno dell’inclusione. Tre importanti appuntamenti dal 25 novembre al 7 dicembre a firma Bic Genova, società che opera dal 1997 nel mondo dello sport per le persone con disabilità. “ Lo Sport per la Disabilità ” è un percorso che si svilupperà attraverso una Mostra fotografica, un Torneo di calcio integrato e un Forum nella Giornata Mondiale per persone con disabilità. La prestigiosa mostra sullo sport di tutte le abilità è curata dalla fotografa Cristina Corti ed è visitabile a Palazzo Tursi (dal 25 novembre al 7 dicembre). Un’occasione emozionante per scoprire come lo sport sia davvero uno strumento di inclusione e unione, al di là di ogni barriera. Dalle foto al campo. Sabato 30 novembre si terrà sui campi del Centro Sportivo San Biagio il Torneo di Calcio Integrato “Genova 2024”. Tantissimi giovani, di ogni abilità, giocheranno insieme in una giornata di festa, lanciando un messaggio prezioso. Parteciperanno gli atleti di Bic Genova, Insuperabili , Genoa for Special , Samp for Special , We Play Football e di numerose società calcistiche genovesi.

Infine, nella Giornata Internazionale per le persone con disabilità (Martedì 3 dicembre) sarà organizzato a Palazzo Tursi il Forum “Sport e Disabilità: una sfida per la socialità” con importanti testimonianze di campioni, tecnici, dirigenti che permetteranno a tutti di accendere le luci su un mondo in cui lo sport è medicina e terapia straordinaria. “Lo sport si conferma uno strumento fondamentale per l’abbattimento delle barriere, sia fisiche che culturali e in queste tre giornate lo dimostriamo ulteriormente – dichiara l’assessore allo Sport e Impianti sportivi del Comune di Genova Alessandra Bianchi – L’inclusione è uno dei valori fondanti del nostro progetto come Capitale Europea dello Sport e ringrazio Bic Genova, realtà virtuosa della nostra città, per aver voluto organizzare questo triplice evento in questo anno così speciale per noi. La mostra “La Magia dello Sport” e il forum “Sport e Disabilità” saranno due momenti importantissimi che con piacere ospiteremo a Palazzo Tursi, così come sarà emozionante vedere tradotti in campo i valori di amicizia e inclusione grazie al torneo di calcio integrato che vedrà protagoniste in campo numerose società genovesi”.

“Bic Genova ha una vasta esperienza di organizzazione di attività ed eventi nel mondo dello sport inclusivo – sottolinea il presidente Marco Barbagelata – e siamo davvero onorati di aver potuto regalare a Genova questi tre momenti importanti in un anno speciale come il 2024. Ringraziamo l’assessorato allo sport del Comune di Genova per il supporto. È davvero importante il messaggio che Genova Capitale Europea dello Sport ha voluto lanciare. Lo sport è inclusione e socialità. Ogni anno accompagniamo centinaia di ragazzi in tante attività sportive davvero preziose per loro e le loro famiglie. Organizziamo in estate un camp speciale per ragazzi con disabilità “Autonomia & Sport” e promuoviamo ogni sabato incontri di calcio integrato, permettendo a ragazzi di ogni abilità di giocare insieme. Lo sport insegna ad affrontare ogni tipo di difficoltà, sviluppando doti di resilienza”, chiude Barbagelata. “È un messaggio universale e siamo orgogliosi di poterlo rilanciare nella nostra città, dopo quasi 30 anni di esperienza sul campo, nell’anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport”.