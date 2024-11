Genova capitale del Jujitsu con la Coppa Italia al Paladiamante

La Capitale Europea dello Sport è pronta ad accogliere la Coppa Italia e il Criterium Giovanile di Jujitsu Fijlkam 2024 . Appuntamento da venerdì a domenica per quasi 400 atleti provenienti da tutta Italia – per un totale di circa 1.000 persone tra accompagnatori, tecnici e familiari. La (doppia) manifestazione si svolgerà presso l’impianto sportivo Paladiamante di Bolzaneto, in via Maritano 36, sotto l’egida della Fijlkam, la Federazione italiana judo lotta karate arti marziali.

Tre giorni intensi di grande sport che vedranno gli atleti cimentarsi nelle specialità Fighting, Ne Waza, Duo e Duo Show. Fari puntati su ragazze e ragazzi reduci dai Mondiali Giovanili disputati a Heraklion, in Grecia, tra il 24 e il 28 ottobre.

Genova diventerà la capitale italiana del Jujitsu. Si comincia venerdì 29 novembre alle ore 10.30 con le specialità Duo e Duo Show. Sabato 30 novembre a partire dalle ore 8.30 l’inizio della gara Fighting, stesso orario domenica 1° dicembre per la specialità Ne Waza.

“Il Jujitsu torna protagonista a Genova e lo fa con il doppio appuntamento con la Coppa Italia e il Criterium Giovanile di Jujitsu Fijlkam 2024 – dichiara l’assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi – La nostra città è pronta a trasformarsi nella capitale italiana del Jujitsu sottolineando così, ancora una volta, la grande tradizione genovese in questo sport. Una tradizione che si rafforza quotidianamente grazie all'impegno e alla passione di numerose realtà sportive del nostro territorio. Ringrazio il presidente del Comitato Regionale della Federazione Filippo Faranda e tutta la sua squadra per l’organizzazione di questo prestigioso appuntamento. Per tutti i partecipanti, in arrivo da ogni parte d’Italia, sarà anche l’occasione per scoprire la nostra città con tutte le sue bellezze ed eccellenze”.

“La Coppa Italia e il Criterium Giovanile di Jujitsu Fijlkam 2024 non solo celebra lo spirito sportivo, ma mette anche in luce la ricca tradizione del Jujitsu a Genova, dove molti Maestri d'Italia hanno affinato le loro abilità – spiega il presidente di Fijlkam Liguria Filippo Faranda – Un ringraziamento speciale va al Comune di Genova, il cui supporto ha reso possibile lo svolgimento di questa gara nazionale, dimostrando ancora una volta l'impegno verso lo sport a tutti i livelli”.