La Liguria del Tennis e del Padel riconferma Andrea Fossati

Il Comitato ligure della Federazione italiana tennis e padel (Fitp) mantiene la stessa direzione . Le elezioni di sabato scorso vedono riconfermato quasi all’unanimità, con 140 voti su 142, Andrea Fossati insieme a tutti i suoi consiglieri al fianco nell’ultimo scintillante quadriennio: Davide Galletto, Francesco Giordano, Alberto Papone, Roberta Piagneri, Matteo Repetto, Vincenzo Sasso. Confermata anche quale consigliere per l’attività Padel Annalisa Bona a cui si aggiunge, neo eletta under 35, Paolina Bertagnon. Tennis e Padel sono state tra le discipline più presenti nell’ambito del programma di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.

“Voglio ringraziare tutta la squadra che mi affianca per quanto siamo riusciti a fare in questi quattro anni ricchi di impegno, attività e successi per il tennis e padel della nostra Liguria”, ha commentato a caldo subito dopo la rielezione Andrea Fossati. “Siamo davvero orgogliosi di quanto realizzato e felici di proseguire in questo lavoro per scrivere altre pagine importanti. Voglio ringraziare le istituzioni, con cui il dialogo e le collaborazioni sono costanti, la Fitp nazionale e tutti i circoli della Liguria e i loro dirigenti che portano avanti con grande capacità e passione la promozione del tennis e ora anche del padel. Un grazie speciale a tutti i consiglieri che mi affiancano. Siamo tutti animati da grande amore per il tennis e il padel e dalla voglia di far continuare a crescere il movimento in Liguria, a tutti i livelli”.

Nel corso dell’assemblea sono stati illustrati i numeri del movimento che gode di grande salute a livello nazionale e ancor di più in Liguria. Video emozionanti su eventi e successi ma anche sulla tanta attività giovanile e di base. “Andrea Fossati non è soltanto un testimone del momento magico che questo sport sta vivendo, ma ne è parte attiva grazie al suo operato sul territorio ligure”, sottolinea Simona Ferro, assessora allo Sport della Regione Liguria. “Tutti i grandi successi nazionali e internazionali, infatti, partono dalla passione e dal lavoro che viene svolto quotidianamente a livello locale. Al presidente e a tutti i componenti del consiglio vanno i miei più sentiti complimenti per la conferma e un augurio di buon lavoro”.

“Faccio tantissimi complimenti ad Andrea Fossati, rieletto oggi alla guida del comitato regionale della Fitp”, commenta l’assessore comunale allo sport, Alessandra Bianchi. “Un risultato che premia i numerosi progetti e le numerose attività portare avanti in questi anni in sinergia anche con la nostra Amministrazione. Abbiamo condiviso un anno incredibile con gli sport di racchetta protagonisti anche all’interno di Genova 2024 Capitale europea dello Sport aperti con Ia Coppa Davis Days trasformando l’atrio di Palazzo Tursi in un campo da tennis e chiusa dal primo torneo internazionale di Wheelchair passando per il Genova Premier Padel P2”, prosegue Alessandra Bianchi. “Al presidente, a tutta la sua squadra, un grande in bocca al lupo per il nuovo quadriennio durante il quale, sono sicura continueremo a collaborare ponendoci obiettivi più sfidanti andando sempre incontro alle esigenze delle realtà del nostro territorio”.

Un plauso per la Fitp Liguria e Andrea Fossati arriva anche dal presidente del Coni Liguria, Antonio Micillo. “Sono davvero felice per il grande successo ottenuto da Andrea e dalla sua squadra. Un consenso totalizzante, direi. Frutto di grande lavoro, passione, competenza e ascolto delle esigenze sul territorio. Ho la fortuna di avere Andrea Fossati anche al mio fianco, quale vicepresidente vicario del Coni Liguria, e so quanto metta impegno e capacità nel suo ruolo di dirigente sportivo”.