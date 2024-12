“Genova in festa”. Tutte le realtà sportive premiate al Palasport

l video saluto di Asia e Alice d’Amato, oro alla trave e argento all around, ha aperto l’ampia pagina dedicata a Parigi 2024. Applausi per Roberta Bianconi e Francesca Salvadè e per gli official Luca De Pedrini, Lorenzo Marugo, Luigi Massone, Rosario Valastro, Filippo Tassara e Alessia Ferrari. Un riconoscimento per tutti i genovesi protagonisti a Parigi: Linda Cerruti, Andrea Fondelli, Ludovica Cavalli, Camilla Moroni, Alberto Razzetti, Dafne Bettini, Agnese Cocchiere, Sofia Giustini, Giulia Viacava, Maggie Pescetto, Davide Mumolo, Edoardo Di Somma, Luca Porro, Silvia Avegno e il vicepresidente vicario del Coni Silvia Salis.

L’amministrazione comunale ha ringraziato i testimonial di Genova 2024 Alessandro Ceppellini (tennis), Alessio Cindolo (vela), Andrea Modica (sci paralimpico), Anita Corradino (scherma), Edoardo Marchetti, Giacomo Costa, Lorenzo Gaione, Edoardo Rocchi, Alessandro Calder (canottaggio), Eraldo Pizzo (pallanuoto), Fabio Cazzanti (calcio paralimpico), Gianfilippo Mirabile (canottaggio paralimpico), Giobatta Persi (Ciclismo), Anna Moretti (pattinaggio su ghiaccio), Giorgia Mortello (tennis), Mara Morin (calcio femminile), Marco Dogliotti (Vela), Martina Carraro (Nuoto), Matteo Arnaldi (tennis), Maura Fabbri (calcio), Michela Braga (pugilato), Paola Fraschini (pattinaggio artistico), Paolo Zanobini (Scherma) e Viviana Bottaro (karate).

Dalla spettacolare esibizione dei Glove Up, reduci da Ballando con le Stelle, si è passato alla consegna degli oscar di Stelle nello Sport. “Organizzatore dell’Anno” è Giovanni Falcini, Presidente Federscherma Liguria e coordinatore degli Europei di Scherma “Genova 2025” in programma dal 14 al 19 giugno 2025. Dirigente dell’Anno è stato proclamato Davide Battistella, riconfermato alla guida della Federazione Italiana Arrampicata Sportiva. Il cammino solidale “E1VVAI” di Massimo Pedersoli, con 6.560 chilometri in 234 giorni, è stato al centro dell’Impresa dell’Anno.

Ben 50 le Medaglie al Valore Atletico consegnate dal Presidente del Coni Antonio Micillo e dalla sua Giunta, unitamente a 15 Stelle al Merito Sportivo così suddivise: Riccardo Capozzi (oro), Fulvio Traverso, Furio Ginori, Gianni Belgrano, Luigi Tassone, Franco Melis, Roberta Righetto e Luca Verardo (argento), Giovanni Falcini, Luca Pelloni, Fabio Patella, Stella Frascà, Aldo Invernizzi, Franco Cicala e il Centro Ginnico Ansaldo (bronzo). A Cristina Bertamini la Palma d'argento e a Cristina Caprile quella di bronzo quali riconoscimenti al valore tecnico. Sono stati poi applauditi tutti i vincitori del Trofeo Coni (pallavolo e taekwondo).

Consegnati, infine, i premi speciali Genova 2024: Galeone di Genova (vincitore sia con gli uomini che con le donne della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare), Pro Scogli Chiavari (campione d’Italia Canoa Polo per la dodicesima volta), SS Valfontanabuona (vicecampionesse europee Tennis Ladies), US Locatelli pallanuoto (campione d’Italia Under 18 femminile), Bogliasco 1951 pallanuoto (campione d’Italia Allieve), il Genoa Under 18 (campione d’Italia) e 15 (vicecampione d’Italia), la PGS Auxilium Genova (vittoria al Campionato d’Insieme), il Club Sportivo Urania (primo posto nelle classifiche nazionali della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso).

Applausi anche per Lorenzo Marc Finn (campione del mondo ciclismo junior), Silvia Tripi (Elpis Genova - argento mondiale canottaggio beach sprint), Beatrice Serra (USS Gonzatti - bronzo europei Berlino apnea), Filippo Armaleo (Pompilio - campione europeo Under 23 scherma), Sara Marini (Ardita – campionessa europea Savate Combat), Cecilia Moretti (Sportiva Sturla – campionessa europea Junior Salvamento), Federico Bergamasco (CN Mandraccio/Waterfront – campione mondiale Under 21 e bronzo assoluto Waspz) e Jacopo Cappagli (Canottieri Sampierdarenesi – vicecampione mondiale Junior). Altri premi ai protagonisti dell’oro a squadre di subbuteo, Alberto Capoferri (Rebels Genova Subbuteo) , Riccardo Berioli (U.S. Valponte Subbuteo), Alessandro Gandin (Rebels Genova), Filippo Careddu (Rebels Genova) e Samuele Bignardi (Rebels Genova), agli azzurri Daniele Massobrio, Erika Corà ed Emma Giacosa (Sport Equestri), allo scalatore Marco Moraglio, Lorenzo Masieri (Genoa Shooting Club – campione di tiro dinamico), Tommaso Mondello (CUS Genova Atletica – campione italiano allievi lancio del martello), Alessandra Ciravolo (ASD Ginnastica Genova – argento ai Mondiali Aerobica aerodance), Rita Bruni (Synergyka – campionessa italiana Under 16 arrampicata); Chiara Fiorelli (campionessa europea jujitsu), Federico Serain, Emanuele Fugazza e Filippo Di Vincenzo (Ciao Team Taekwondo).

In collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Liguria, un riconoscimento è andato anche a Rosanna Bricchi (Istituto Omnicomprensivo Vallescrivia), Cristina Barbera (Liceo Statale Sandro Pertini) e Patrizia Ferretti (Istituto Comprensivo Sestri), insegnanti che “hanno contribuito in modo rilevante a diffondere, all'interno delle loro scuole, la cultura dello sport e del benessere come stile di vita”. Sigla finale a cura dell'orchestra di fiati e percussioni del Liceo Musicale Sandro Pertini di Genova, formata da studenti dalle classi prima alla quinta del Laboratorio di Musica d'Insieme per strumenti a fiato dei professori Francesco Mascardi ed Eleonora De Lapi, oggi diretta dal professor Paolo Gaviglio.