Genova al top, dieci posti guadagnati con l’indice di sportività

Terzo posto per Genova nella classifica nazionale del Sole 24 Ore relativa all’indice di sportività. Rispetto al 2023 la provincia genovese guadagna 10 posizioni in una classifica che si basa su 35 indicatori suddivisi in quattro macro categorie: strutture sportive, sport di squadra, sport individuali, sport e società. Particolarmente significativo il primato assoluto di Genova nella prima delle quattro categorie, relativa alla struttura e organizzazione del sistema sportivo. Il capoluogo ligure è inoltre 6° per sport di squadra, 8° per sport individuali e 5° per sport e società.