La World Capitals & Cities of Sport Federation (ACES) celebra i suoi 25 anni di attività al Congresso delle Capitali Europee dello Sport di Genova – Capitale Europea dello Sport 2024 . L’appuntamento, in una città iconica per il Board ACES , è l’occasione per fare il punto sulle molteplici iniziative intraprese dalle Capitali Europee dello Sport in questi anni, dagli albori (Madrid 2001) sino alle realtà titolate in questi anni. Con la partecipazione tra gli altri delle ultime due Capitali (Glasgow 2003, Genoa 2024) dell’attuale (Tallinn 2025) e della prossima (Napoli 2026). La partecipazione di un eterogeneo gruppo di Amministrazioni, che hanno ricevuto il riconoscimento per titoli diversi quali Capitale Mondiale dello Sport oppure Regione | Città | Comunità Europea dello Sport, consentirà di avere un panorama globale sulle sfide che ogni giorno le Amministrazioni vengono chiamate ad affrontare per offrire migliori politiche per lo sport per tutti, a favore della propria cittadinanza.

Ad arricchire il confronto, il valore aggiunto del contributo di solide realtà internazionali come Eurocities e UNESCO – realtà quest’ultima di cui ACES è Partner Ufficiale. Al centro della scena è certamente la Città di Genova, che ha portato avanti uno straordinario Anno Europeo dello Sport con tanti Eventi di qualità e un complessivo miglioramento della propria offerta sportiva. I lavori del Congresso, con la presentazione curata dall’Assessore allo Sport Alessandra Bianchi, permetteranno di approfondire i temi centrali che hanno visto Genova sullo “scranno” più alto dello sport europeo nel 2024. Le preziose testimonianze di ASD e SSD che hanno proposto alcuni degli Eventi dell’Anno Europeo, oltre agli interventi di CONI Liguria, CIP Liguria e Camera di Commercio di Genova, consentiranno di avere un quadro ancora più accurato sullo stato dell’arte dello sport genovese. Ecco i macro temi del Congresso, il fil rouge degli interventi delle varie Amministrazioni e realtà internazionali che si succederanno nel corso di 2 giorni di Eventi, con la Presentazione-Conferenza Stampa a Palazzo Tursi (venerdì 14 febbraio ore 18) e i Lavori del Congresso (sabato 15 febbraio ore 9 all’Hotel Bristol Palace):

Le Capitali Europee dello Sport, protagoniste di iniziative sportive di alto livello nell'Unione Europea.

L'esperienza del Titolo come test pilota per politiche sportive a beneficio di tutti i cittadini.

Organizzazione dell'Anno Europeo, attuazione e analisi dell'impatto socio-economico.

Eredità



L’Amministrazione di Genova porterà i suoi Saluti Istituzionali ai presenti, insieme alla Presidenza ACES:

Pietro Piciocchi, Sindaco f.f. della CITTA’ DI GENOVA

Gian Francesco Lupattelli, Presidente e Fondatore di ACES

Mentre il prestigioso parterre di Relatori internazionali racchiude un ampio arco di Delegati di Capitali |

Regioni | Città | Comunità Europee dello Sport, oltre ovviamente ai Delegati del Board ACES ed in primis

la rappresentanza della Città di Genova:

Alessandra Bianchi, Assessore allo Sport di GENOVA 2024 EUROPEAN CAPITAL OF SPORT

Greta Cola, Responsabile Dipartimento Sport della REPUBBLICA SAN MARINO candidata al titolo di

EUROPEAN COMMUNITY OF SPORT 2026

Siim Kaasik, Responsabile della Comunicazione di TALLINN 2025 EUROPEAN CAPITAL OF SPORT

Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport di NAPOLI 2026 EUROPEAN CAPITAL OF SPORT

Kirsty Garrett, Project Manager - Responsabile Ufficio Sport di GLASGOW 2003 & 2023 EUROPEAN

CAPITAL OF SPORT

Elvin Zeynalli, Responsabile Divisione Cooperazione con le Regioni, Dipartimento Sport di BAKU 2026

WORLD CAPITAL OF SPORT

Giorgia Carenzi, Assessora alle Politiche Sociali di CERNUSCO SUL NAVIGLIO 2025 EUROPEAN

CAPITAL FOR VOLUNTEERING AND INTEGRATION

Ángeles Vidal Ruiz, Amministratore Delegato Fondazione Sportiva Comunale di VALENCIA 2011

EUROPEAN CAPITAL OF SPORT

Tulio Demetlika, Vice Presidente di REGION ISTRIA 2025 EUROPEAN REGION OF SPORT

Patrizia Petracci, Consigliera Comunale Delegata allo Sport e alla Cultura di ASCOLI PICENO 2025

EUROPEAN CITY OF OF SPORT

Lasha Kakulia, Project Manager – Responsabile Ufficio Sport TBILISI 2025 EUROPEAN CITY OF SPORT

Michal Semancik Responsabile Sport | Branislav Svorc, Responsabile Turismo, Project Managers Anno

Europeo dello Sport di PRESOV 2025 EUROPEAN CITY OF SPORT

Antonio Micillo, Presidente CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) LIGURIA

Dario Della Gatta, Vice-Presidente CIP (Comitato Paralimpico Italiano) LIGURIA

Alessandro Cavo Vice Presidente vicario | Anna Galleano Membro di Giunta, CAMERA COMMERCIO GENOVA

Vincenzo Lupattelli, Vice Presidente ACES | Presidente ACES ITALIA

Hugo Alonso, Segretario Generale ACES

André de Jeu, Membro ACES Board | Direttore Commissione n. 2 EUROCITIES "Inclusive Cities for

Sport" | Delegato dal Direttore Muller-Wirth per rappresentare UNESCO, di cui ACES è Partner ufficiale

Enrico Cimaschi, Responsabile Nord Italia ACES | Presidente ACES Cinema

Robert De Vita, Membro ACES Board | Presidente ACES FRANCE