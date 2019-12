Wanda Nara: “Icardi alla Juve? Sta bene al Psg. Niente sesso prima delle partite”

Wanda Nara, intervistata da Piero Chiambretti a "#CR4 - La Repubblica delle donne", ha parlato, tra gli altri argomenti, dei motivi che hanno portato alla cessione di Icardi al Psg: "Non lo so chi sia stato a cacciarlo: è stata una cosa che è andata bene a tutti. Lui è andato in una squadra migliore e più importante. Tutti sanno che il Psg è uno dei club più importanti del mondo". Sui consigli sessuali di Antonio Conte, la moglie di Icardi ha risposto: "Non saprei cosa dire, dovrei provarlo a farlo prima della partita ma Mauro è molto professionale e prima di giocare non fa niente. Solo dopo il match se è andato bene, perché se la gara va male non mi vuole neanche vedere". Wanda Nara ha parlato anche degli anni del marito all'Inter. "Ho dei ricordi bellissimi di San Siro e degli interisti. E come dico sempre, l'interista vero di cuore sa che noi siamo stati sempre dalla parte della squadra. E anche questa scelta di andare a Parigi è stata fatta anche per non tradire i nerazzurri. Noi ci siamo lasciati senza tradimenti, Mauro è andato in un club al quale non poteva dire di no e anche per l'Inter è andata bene". Prive di fondamento, invece, le voci di mercato che l'anno prossimo lo vedono alla Juventus. "No, no. Il presente di Mauro è a Parigi - ha assicurato Wanda Nara - si trova benissimo lì e sta facendo dei gol pazzeschi come ha sempre fatto. L'unica cosa che mi interessa è la sua felicità e lui al Psg è molto felice".

Wanda Nara risponde a Moggi Sul feeling con gli altri procuratori, Wanda Nara ha assicurato di avere "un bellissimo rapporto con tutti i colleghi maschi procuratori che mi rispettano molto anche nel loro mondo". "Mino Raiola mi piace tantissimo - ha aggiunto - perché dice quello che pensa, oltre che essere molto bravo in quello che fa. Non l'ho mai incontrato, mi ha scritto molte volte e penso che un giorno lo incontrerò”. Su Luciano Moggi, che ha detto che con una come lei non avrebbe mai fatto affari: "Penso che uno come manager deve sempre pensare alla cosa migliore per la sua azienda - ha sottolineato l'opinionista argentina - . Un giocatore come Mauro che fa 30 gol a stagione va benissimo in qualsiasi squadra. Per me è stato facilissimo avere uno come lui accanto ma Mauro potrebbe andare in qualunque squadra anche senza di me". A proposito dello scetticismo che ancora accompagna le donne nel mondo del calcio: "Si deve cambiare questa cosa. Nel 2020 non si possono sentire queste cose sulle donne, siamo tutti uguali e pensiamo tutti alla stessa maniera. Noi donne spesso siamo sottovalutate ma è ora di cambiare".