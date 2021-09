Miriam Leone si sposa: matrimonio segreto con Paolo

Matrimonio in vista per Miriam Leone ! Come fa sapere il sempre informato Dagospia l'attrice siciliana, diventata popolare dopo la vittoria a Miss Italia nel 2008, sarebbe pronta a convolare a nozze col fidanzato Paolo Cerullo. Il portale Ragusa News fornisce qualche informazione in più: a quanto pare la Leone dirà sì al suo Paolo in Sicilia, nel comune di Scicli, nel Santuario di Santa Maria La Nova il prossimo sabato 18 settembre .

Chi è il futuro marito Paolo Cerullo

Poco e niente si sa del futuro marito di Miriam Leone. I due si amano in segreto da un paio d'anni. Paolo è siciliano come l'attrice e lavora come imprenditore a Milano. Grande appassionato di musica, nel tempo libero si dà da fare come performer. È laureato in Economia e Finanza. Paolo non è presente sui social network e la Leone non ha mai condiviso su Instagram foto insieme al compagno. Prima di conoscere Cerullo la Leone ha amato per svariati anni l'attore Matteo Martari.