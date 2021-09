"Federica Pellegrini farà un annuncio importante con Matteo Giunta"

Grossa novità in arrivo per Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La campionessa di nuoto e il suo fidanzato stanno per fare un annuncio importante. A spifferarlo Alberto Dandolo sul settimanale Oggi: "Persone molto vicine alla coppia mormorano di un grande passo che comunicheranno a breve". Fiori d'arancio o bebè in arrivo per la coppia? In una recente intervista a Verissimo la Pellegrini - che presto debutterà come conduttrice a Le Iene - si è detta pronta a cambiare vita. "Matteo è la persona migliore che conosco, se non ci fosse stato lui avrei smesso di nuotare. Adesso sono pronta a diventare mamma", ha fatto sapere la nuotatrice.