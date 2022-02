Michelle Hunziker e l’addio a Tomaso Trussardi: “Come un lutto”

L’ex Eros Ramazzotti ospite al suo one woman show

Eros Ramazzotti sarà ospite al one woman show di Canale 5 di Michelle: una sorpresa gradita per la conduttrice, separatasi dal cantante 20 anni fa. “Non avrei mai pensato nella vita che lui accettasse l’invito. Sono vent’anni che non siamo sullo stesso palco in Italia". Paragonando la fine dei due matrimoni, infine, la showgirl ha confidato al talk show: "Quando affronti una separazione a 23 anni vivi tutta la parte emotiva con una potenza distruttiva immensa: ti senti morire dentro. Oggi ho l'esperienza di vita dalla mia parte, ma lasciarsi rimane sempre una grande sofferenza".