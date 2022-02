Juve, da Morata a De Ligt: messaggi social per un San Valentino pieno d'amore

Tra rose rose rosse e dediche piene d'amore, i giocatori della Juve festeggiano San Valentino. Alvaro Morata ha scritto un lungo messaggio per la sua Alice: " Per me sono tutti i giorni San Valentino con te, ti amo tanto e ne sono veramente grato di avere una DONNA come te di fianco. Ti amo follemente". Mentre De Ligt ha scelto un modo davvero originale per fare gli auguri alla sua Annekee: il difensore bianconero infatti, oltre a un mazzo di rose rosse, ha postato un video sui social mentre lui e la fidanzata cantano "Io sono un italiano" di Toto Cutugno. Anche Dybala ha ricevuto una dolce dedica da Oriana che si trova lontano da Torino per motivi lavorativi: "Non vedo l'ora di stare nuovamente così. Buon San Valentino amore della mia vita. Mi fai impazzire fin dal primo giorno". La replica di Paulo non si è fatta attendere: la Joya ha postato uno scatto con la fidanzata e ha aggiunto: "Felice San Valentino Amore mio".