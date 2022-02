Principe Harry al Super Bowl senza Meghan Markle: c'è aria di crisi

Il Principe Harry vuole divorziare da Meghan?

Secondo Thomas Markle, il fratello maggiore di Meghan, il Principe Harry sarebbe stufo del matrimonio e il trasferimento a Los Angeles avrebbe influito negativamente sulla vita di coppia. "Lui non sorride più", ha assicurato Thomas al Grande Fratello Vip australiano, dove è uno dei concorrenti in gioco. "Divorzieranno presto", ha aggiunto. I diretti interessati non hanno commentato tali indiscrezioni: da tempo Meghan non ha più alcun rapporto con i suoi parenti.