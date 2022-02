Federico Chiesa ha un nuovo amore? Gli indizi portano a una giovane modella

In attesa di ritrovare il campo, Federico Chiesa ha ritrovato l'amore? Sembrerebbe di sì. Dopo la fine della relazione con la storica fidanzata Benedetta Quagli, l'attaccante della Juve starebbe frequentando una giovane modella, Lucia Bramani. Nessun avvistamento di coppia per ora, anche perché il numero 22 bianconero è alle prese con la riabilitazione dopo l'intervento per la rottura del crociato, ma vari indizi social che infiammano il gossip. Ai follower più attenti non sono sfuggiti i like e i commenti che Chiesa ha lasciato sotto le foto della modella: oltre i vari mi piace, il calciatore della Juve ha commentato l'ultimo scatto in costume postato dalla Bramani con un cuoricino bianco, mentre lei al momento si è lasciata andare solo con diversi like.