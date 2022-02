Georgina Rodriguez: “Io e Ronaldo? Quello che ho in banca…”

Georgina Rodriguez non è solo la fidanzata di Cristiano Ronaldo . Pur essendo innamoratissima del campione del Manchester United, l’imprenditrice e influencer spagnola rivendica il suo lavoro e rispedisce al mittente ogni etichetta. “È vero che mi è andata bene negli ultimi anni, ma è anche vero che ho lavorato tanto. A volte mi chiamano “la fidanzata di" in modo dispregiativo, ma non mi fa male. Sono felice di essere la compagna di Cristiano Ronaldo, sono molto innamorata di lui e per questo mi sento fortunata. Sono consapevole che essere sua compagna mi offre molte opportunità, ma quello che ho in banca è frutto del mio lavoro . Sono orgogliosa del mio lavoro e di come ho gestito la mia carriera, trovando un equilibrio tra la mia vita professionale, personale e familiare”.

Georgina e i “milioni in banca”: “Sono una che risparmia”

“Quanto ai miei soldi, mi vogliate scusare, ma preferisco non parlare di quanti milioni ci sono sul mio conto in banca”, taglia corto Georgina. “Nel mondo capitalista in cui viviamo è uno strumento utile, l'ho sempre apprezzato e so quanto lavoro c’è dietro. Sono ancora una risparmiatrice, come quando avevo molto meno", chiarisce. “Quando mi propongono un progetto che non si identifica con me o non corrisponde ai valori a cui credo, è motivo più che sufficiente per declinare la proposta”. E ancora: “Essere ricchi non è solo avere soldi o accumulare milioni in banca. Ci sono persone che hanno molto in banca e molto poco nella loro vita”.