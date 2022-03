Anna Falchi: “In amore ho sempre tradito”

Anna Falchi è una donna infedele in amore. A confessarlo è la stessa attrice e conduttrice televisiva, che in passato ha avuto delle relazioni con uomini famosi come Fiorello, Max Biaggi e Stefano Ricucci. “Se ho mai tradito? "Sì, sempre. A volte per ritorsione. Sono vendi-cattiva”, ha rivelato a Il Corriere della Sera. Tra poco, il 22 aprile, Anna spegnerà le 50 candeline sulla torta: un compleanno speciale ma che la padrona di casa de I Fatti Vostri non intente festeggiare. “È un sacco di tempo ormai che non festeggio più il compleanno, figuriamoci questo, tutti quelli che mi vogliono bene non si azzardano nemmeno a farmi gli auguri, non vedo proprio cosa ci sia di bello. Però ho sempre l’entusiasmo di una bambina, me ne sento quindici di meno".