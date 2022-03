Dalla Germania: "Khedira presto papà, la fidanzata è incinta"

Cicogna in volo per Sami Khedira. Stando a quanto riporta il tedesco Bild l'ex juventino aspetterebbe un figlio dalla fidanzata 27enne Melanie Leupolz. Quest'ultima è una giocatrice del Chelsea, che fa coppia fissa con il centrocampista da qualche anno. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla gravidanza. La notizia non è stata né confermata né smentita dai diretti interessati. Sull'account Instagram di Melanie, tra le varie info, è però apparsa la scritta "having a little baby break", ovvero "sto per prendermi una pausa per il bambino".