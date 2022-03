Critiche su Antonino Spinalbese, ex di Belen: “La beneficenza si fa in silenzio”

Antonino Spinalbese ha viaggiato fino al confine con l’Ucraina per portare beni di prima necessità alle persone che stanno scappando dalla guerra. Su Instagram, l’ex di Belen Rodriguez ha raccontato l’intero viaggio: la partenza, lo stop per fare benzina fino all'arrivo a Przemysl con i tre furgoncini carichi di merce. “Un’esperienza che ti segna…. e ti insegna. Non rimanere indifferente”, ha scritto a commento di un video.