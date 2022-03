Gregorio Paltrinieri innamoratissimo di Rossella Fiamingo: “Voglio fare tutto con lei”

Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo sono una coppia inseparabile. Il campione del nuoto e la schermitrice si sono conosciuti alcuni anni fa, ma tra di loro la scintilla è scoccata alle Olimpiadi di Tokyo, lo scorso anno. “Con Rossella Fiamingo sto vivendo una storia molto bella. Per me, è amore. Ci siamo conosciuti anni fa e ritrovati, all'evento di uno sponsor, prima dell'Olimpiade in Giappone. A Tokyo ci siamo avvicinati moltissimo, ore e ore a parlare, una cosa stranissima per me, che prima delle gare mi ritiro nel mio spazio e spiccico pochissime parole”, ha dichiarato lo sportivo a Il Corriere della Sera.