Valentina Baldini: “Buffon mi chiedeva il Wi-Fi. Pirlo? Lo avevo scambiato per un altro”

Valentina Baldini non sapeva chi fosse Andrea Pirlo. I due si sono sposati il 12 marzo a Torino. Ma come confidato dalla neo moglie dell’ex campione del mondo, inizialmente lo aveva confuso per un altro calciatore. "La mia conoscenza in campo calcistica era limitata. Pensavo che avesse un altro cognome”, ha dichiarato a Il Corriere della Sera. "Non dirò chi, se no passo per cretina. Comunque, lui arriva alla Juve e, a Torino, frequentavamo gli stessi posti. Poi, a forza di incontrarsi per strada e nei ristoranti, qualcosa di me l’avrà colpito".