Lady Rugani, rivelazione a sorpresa: “Non lo farei mai”

“Uno shooting nuda? Mai!”, a dirlo è Michela Persico. Sorprende l'affermazione di Lady Rugani durante un botta e risposta su Instagram. La bionda, del resto, non è nuova a stuzzicare i fan con degli scatti bollenti, in intimo o in costume. Durante la chiacchierata con i follower, Michela ha parlato dei progetti futuri, tra cui un nuovo programma che durerà fino a giugno dal titolo "influencer di stagione”.