Carolina Stramare, spunta un anello misterioso al dito: regalo del fidanzato?

I rumors vanno avanti già da parecchie settimane, ma al momento restano tali perché non c'è alcuna certezza. La presunta love story tra Carolina Stramare e Dusan Vlahovic resta ancora avvolta nel mistero anche perché dai due diretti interessati non è arrivata alcuna conferma. L'ex Miss Italia rispondendo alle domande curiose di alcuni fan ha replicato: "Mi dissocio completamente da tutto quello che è stato detto e da quello che si sta dicendo", aggiungendo che se avrà qualocsa da raccontare sarà la prima a farlo. D'altra parte, nemmeno Vlahovic, concentratissimo sul campo e sugli obiettivi del finale di stagione, non hai mai affrontato l'argomento.