Beckham, altro matrimonio in famiglia: "Romeo vuole sposarsi"

Il matrimonio di Romeo Beckham

Secondo l'insider il figlio di David Beckham non vedrebbe l'ora di sposarsi e mettere su famiglia con la sua dolce metà. In più sembra che Romeo abbia deciso di aspettare a fare la proposta di fidanzamento alla Regan per non rubare la scena al fratello maggiore Brooklyn, di cui è stato testimone di nozze. L'annuncio ufficiale, quindi, dovrebbe avvenire a breve. Molto probabilmente il sì di Romeo e Mia sarà più intimo e verrà organizzato nel Regno Unito.