Bebe Vio in love: a Napoli con il nuovo fidanzato

Bebe Vio di nuovo innamorata. Il cuore della celebre atleta paralimpica sta battendo per un aitante ragazzo con cui è stata vista recentemente a Roma e non solo. Le prime indiscrezioni sulla coppia sono state date dal settimanale Chi Magazine e successivamente confermate da Dagospia.

Chi è il nuovo fidanzato di Bebe Vio

La rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini sussurrava infatti che tra i due ragazzi ci fosse del tenero. Nelle scorse ore a confermare i rumors sulla coppia ci ha pensato il portale di Roberto D'Agostino che ha pubblicato degli scatti in cui si vedono i due scambiarsi dei baci appassionati a Napoli. Al momento non si conosce l'identità del nuovo compagno della schermitrice. Di sicuro non è quello con cui era apparsa molto intima in tribuna all'Olimpico durante la partita Roma-Salernitana.