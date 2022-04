"Ilaria D'Amico torna in tv, in trattative per un programma Rai"

Sarebbe giunta a termine la pausa lavorativa di Ilaria D'Amico. Da circa due anni la giornalista e conduttrice è lontana dal piccolo schermo: una scelta dettata dalla voglia di dedicarsi di più agli affetti, al compagno Gigi Buffon e ai figli Pietro e Leopoldo Mattia. Ora, stando a quanto riporta Dagospia, la D'Amico sarebbe in lizza per condurre un nuovo programma d'informazione su Rai Due, in prima serata. Le trattative sarebbero iniziate da poco e per questo al momento non ci sarebbe ancora alcuna conferma ufficiale.