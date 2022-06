Vlahovic e il like galeotto: Maria Becerra, vegana, bisessuale e sangue argentino

Gli ultimi movimenti social di Dusan Vlahovic non sono passati inosservati. Il giocatore bianconero ha iniziato a seguire la cantante argentina Maria Becerra alla quale ha lasciato un like ad una foto e poi un commento nel corso di una diretta. "Sei molto carina", ha scritto il calciatore senza però ricevere alcuna risposta dall'artista. Successivamente Vlahovic ha defollowato Maria: si è forse offeso per la mancata replica della Becerra? E che fine ha fatto Carolina Stramare , la Miss Italia che da mesi viene indicata come nuova fiamma del serbo?

Chi è Maria Becerra

Classe 2000, Maria Becerra è una cantante e youtuber argentina. Nel suo Paese è salita alla ribalta nel 2019, grazie al singolo di successo High. Si è poi fatta conoscere anche in Messico e in Spagna, ma pure in Italia dove è nota per il brano Que mas pues, cantato insieme a J Balvin. Maria è da tempo vegana e non ha mai nascosto la sua bisessualità. È inoltre molto amica di Tini Stoessel, l'ex Violetta della Disney oggi felicemente fidanzata con il calciatore dell'Atletico Madrid Rodrigo De Paul.