Chef contro Victoria Beckham: "Ha stravolto il menù di nozze di Sergio Ramos"

Victoria Beckham non rinuncia al suo rigido piano alimentare neppure nelle occasioni importanti come il matrimonio di Sergio Ramos al quale è stata invitata nel 2019 insieme al marito David. A tre anni dall'evento, che si è tenuto a Siviglia, lo chef Dani Garcia ha svelato dei retroscena mai raccontati fino ad oggi. Nel corso di un'ospitata nel programma tv El Hormiguero il cuoco ha ammesso di aver avuto dei problemi con l'ex Spice Girls, che ha chiesto un menù diverso da quello previsto e realizzato con tanta fatica dall'esperto di cucina.

Le pretese di Victoria Beckham

"Ha preteso solo un piatto di verdure, acqua di cocco e delle caramelle alla menta. Nient'altro", ha spiegato Dani Garcia per poi aggiungere: "Un vero peccato visto che io, tutto lo staff e gli sposi abbiamo lavorato a lungo per creare qualcosa di unico e fuori dal comune". Non è la prima volta che le abitudini di Victoria Beckham finiscono al centro del dibattito. Più volte è stata definita un vero e proprio incubo per i ristoratori. Lo stesso David ha confessato che la moglie mangia sempre la stessa cosa da oltre 25 anni, ovvero pesce e verdure al vapore.