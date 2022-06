Giornalista bacia Nagelsmann sullo yacht: sospesa dal lavoro

MONACO (Germania) - Lena Wurzenberger era una giornalista del quotidiano tedesco Bild ma la sua carriera ha subito una brusca interruzione per motivi sentimentali. La giornalista è stata immortalata dal canale televisivo tedesco Sport1 sullo yacht dell'allenatore del Bayern Monaco Julian Nagelsmann: i due si baciavano e abbracciavano. Il tecnico dei campioni di Germania 2021-22, fresco di divorzio dopo 15 anni con la compagna Verena, ha una storia con la Wurzenberger e la Bild non ha gradito prendendo una netta decisione: Lena è stata sollevata dall'incarico "con effetto immediato" e a causa del suo coinvolgimento emotivo non seguirà più il Bayern per lavoro. L'allenatore ha prontamente informato il club della relazione confermando la serietà della faccenda.