Vlahovic fa centro e conquista Maria Becerra: la risposta della cantante

Svolta inaspettata tra Dusan Vlahovic e Maria Becerra . La cantante argentina ha iniziato a seguire su Instagram il calciatore bianconero dopo aver ricevuto dallo sportivo alcuni like e dei commenti di apprezzamento. Nelle ultime ore anche il serbo ha rimesso il follow all'artista dopo averlo rimosso. Gesti che provano chiaramente un certo interesse: è forse l'inizio di una travolgente storia d'amore? Sembra che Vlahovic abbia già dimenticato Carolina Stramare, la Miss Italia che avrebbe frequentato in gran segreto negli ultimi mesi...

Chi è Maria Becerra

Classe 2000, Maria Becerra è una popstar molto seguita in diversi Paesi del Sud America. È apprezzata pure in Spagna mentre in Italia è conosciuta per la collaborazione con J Balvin: insieme hanno inciso la hit Que mas pues. Maria è vegana e bisessuale nonché molto amica di Tini Stoessel, l'ex Violetta della Disney fidanzata del calciatore dell'Atletico Madrid Rodrigo De Paul. Altra curiosità: fino a qualche tempo fa la Becerra era legata a Rusherking, musicista oggi innamorato di China Suarez (colei che ha condotto Icardi e Wanda Nara a un passo dal divorzio).