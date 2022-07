Dagospia: "Totti e Ilary si lasciano, a breve l'annuncio ufficiale"

Totti e Ilary, cosa è successo negli ultimi mesi

Come anticipato a febbraio dal portale Dagospia, Totti e Ilary furono protagonisti di un acceso litigio durante una gita a Castel Gandolfo. Prima ancora, a settembre 2021, Ilary Blasi non aveva preso parte ai festeggiamenti per i 45 anni del marito: tutti segnali di un rapporto ormai logoro che il sito d'informazione reputava ormai agli sgoccioli. Dopo la pubblicazione dell'indiscrzione, i due smentirono la notizia. L'ex capitano della Roma era stato categorico ("Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose di fare attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini. E i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire") mentre la conduttrice televisiva aveva affrontato il tema con dichiarazioni che lasciavano aperte tante supposizioni ("Trovo sexy la libertà di scegliere, anche di potermene andare da un giorno all'altro. Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Io voglio essere indipendente e non appesa ad un uomo").