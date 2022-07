Totti e Ilary si lasciano: "Separazione inevitabile. Ora chiediamo rispetto"

ROMA - Dopo le voci circolate nel pomeriggio, sono arrivate le note, separate e non congiunte come anticipato, di Francesco Totti e Ilary Blasi che comunicano alla stampa la fine del loro rapporto d'amore. Una love story durata 20 anni e un matrimonio dal quale sono nati i figli Cristian, Chanel e Isabel. La presentatrice dichiara: "Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia".