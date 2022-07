Totti e Ilary si lasciano, Malagò: "Gli voglio ancora più bene"

ROMA - Totti e Ilary hanno annunciato ufficialmente la loro separazione, diramando due comunicati e rendendo noto la fine del loro matrimonio e della loro lunghissima storia d'amore. Una notizia che ha scatenato le reazioni tanto del web e dei social quanto degli amici della coppia, come Giovanni Malagò, che ha così commentato: "Se giustamente nel loro comunicato hanno detto 'ci fermiamo qui per salvaguardare i figli' non posso certo essere io ad aggiungere altro. Sono due persone, Francesco in particolare, che conosco molto bene, e più che mai gli voglio bene in questo momento", ha dichiarato il presidente del Coni a margine della presentazione all'aeroporto di Fiumicino delle iniziative per la prossima celebrazione del Centenario dell'Autodromo Nazionale Monza.