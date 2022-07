Alice Campello ha già nostalgia della Juve? L'indizio in una storia social

Alice Campello ha già nostalgia di Torino e della Juve ? Sembrerebbe di sì. Mentre Morata è impegnato con l' Atletico Madrid , la moglie, che aspetta una bimba, è alle prese con l'ennesimo trasloco . Dopo le ultime due stagioni in bianconero , l'attaccante spagnolo è tornato alla corte dei Colchoneros . Il suo futuro però è ancora incerto e non è escluso che possa tornare a vestire la maglia della Juve per la terza volta. Da qui alla fine del mercato potrebbe accadere di tutto. A Morata l'idea non dispiacerebbe e dall'ultima storia postata su Instagram, anche Alice apprezzerebbe l'ipotesi.

Alice, Edoardo e la maglia della Juve

Dopo il post di addio ai colori bianconeri "Quanto amiamo la Juventus, quanto amiamo Torino e quante belle cose ci sono successe qui. Continueremo a tifare da lontano" , lady Morata ha di recente postato una storia insieme al figlio più piccolo, Edoardo, che indossa proprio la maglia della Juve. Con la canzone di Gianna Nannini in sottofondo, "Ti voglio tanto bene e ci sarò per te, se sentirai nel cuore un amore che non c'è", Alice abbraccia il piccolo, ma la sua espressione inizialmente appare triste e nostalgica: è pronta a tornare in Spagna, ma con un pezzo di cuore lasciato a Torino e in Italia, dove vive la sua famiglia.